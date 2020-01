Il deputato barese Angiola lascia il M5S e passa al Misto: "Scarsa attenzione del Movimento ai singoli parlamentari"

Il deputato barese Nunzio Angiola lascia il Movimento Cinque Stelle e approda al Gruppo Misto della Camera. Un addio non senza polemiche per il parlamentare eletto nel collegio Uninominale Puglia 5, che comprende Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Bitetto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Palo del Colle, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto e Turi. L'abbandono è stato condiviso con il collega materano Gianluca Rospi, anch'egli passato al Misto.

"Ho deciso, con grande rammarico - spiega Angiola - di abbandonare il M5S. Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d'atto che, chi più chi meno, i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni. La mia odierna decisione non è da porsi in connessione con quella di altri colleghi parlamentari, come Lorenzo Fioramonti. Come avevo ripetutamente preannunciato, per una serie di meditate e rilevanti ragioni ho dato il mio voto di fiducia al Governo di Giuseppe Conte, ma non ho votato la Legge di Bilancio. Ho manifestato vivo disappunto per la compressione delle prerogative parlamentari e per l’approvazione di provvedimenti che, nella mia qualità di professore ordinario nell'Università, non potevo assolutamente accettare"

Angiola poi precisa: "Ho più volte denunciato scarsa collegialità e scarsa attenzione ai singoli parlamentari, sia come persone sia come professionisti, con tutte le conseguenze che ciò può comportare in termini di 'visibilità' dei territori nelle scelte legislative e di Governo. Vorrei, infine, rassicurare i cittadini e i sindaci del mio Collegio elettorale. Il mio impegno per il Paese, il territorio murgiano e per l'Università non si ferma qui, e non si fermerà mai. Continuerà, in modo più determinato e incisivo, come parlamentare della Repubblica Italiana, nel Gruppo Misto".