Tra riconferme e new entry, Decaro presenta la nuova giunta: Eugenio Di Sciascio vicesindaco

Tre new entry e sei riconferme per affrontare i prossimi cinque anni di governo cittadino. Il sindaco Decaro sceglie l'ex caserma Rossani per presentare la sua nuova giunta. Una squadra che vede in gran parte riconfermati gli assessori della precedente esperienza amministrativa. Tra i volti nuovi spunta quello del Rettore uscente del Politecnico, Eugenio Di Sciascio, scelto come vicesindaco con delega

"Una giunta in continuità", ha detto Decaro, che ha annunciato di tenere per sè la delega all'Urbanistica, visto il "momento particolare" attraversato dalla città. "La terrò soltanto per qualche mese, per ora gli assessori saranno nove".

La squadra di governo: assessorati e deleghe

Di Sciascio: vicesindaco, assessore alla Trasformazione digitale e ai servizi civici

Pietro Petruzzelli: qualità della vita (ambiente,sanità, igiene, sport)

Francesca Bottalico: città solidale e inclusiva (servizi alla persona, inclusione sociale e contrassto alla povertà, accoglienza e integrazione)

Carla Palone: attività produttive e mare

Giuseppe Galasso: infrastrutture, opere pubbliche, mobilità, sostenibile, accessibilità e traffico

Ines Pierucci: politiche culturali e turistiche

Paola Romano: politiche giovanili

Vito Lacoppola: decentramento, erp, personale, città dei diritti e della partecipazione

D'Adamo: risorse finanziarie



Tra le deleghe che restano in capo al sindaco: Polizia locale, protezione civile, urbanistica, partecipate.