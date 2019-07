Pd Puglia, Lacarra rinnova la segreteria: "Apertura a nuove esperienze del territorio"

Dieci giovani amministratori e rappresentanti dell’associazionismo che faranno parte dell’esecutivo e sei personalità che si occuperanno di strutturare i forum tematici sul territorio. Prende forma la nuova segreteria del Pd Puglia: nelle ultime ore il segretario regionale Marco Lacarra ha sciolto la riserva sui nomi che andranno a formare il nuovo nucleo del centrosinistra pugliese.Un rinnovamento deciso in vista del prossimo appuntamento politico, ormai non più tanto lontano: le elezioni regionali in programma nel 2020.

La nuova segreteria

Il nuovo direttivo sarà così gestito dal duo Antonio Cappiello e Vittorio Presutto, entrambi giovanissimi e consiglieri comunali. Rosa Cascella si occuperà dei circoli, Massimiliano Gentile si occuperà di associazionismo ed innovazione frutto del suo impegno lavorativo; l’avvocato Massimo Moretti si occuperà di ambiente vista la sua militanza pluriennale nelle associazioni ambientaliste; la consigliera comunale Valeria Carolì si occuperà di Turismo; Tommaso Sgarro - anche lui consigliere comunale - si occuperà di scuola e università; mentre il ruolo di portavoce sarà affidato a Cosimo Bruno, che vista la sua grande competenza nell’associazionismo cattolico si occuperà anche di Lavoro. Nico Battista, esperto in spettacolo dal vivo, si occuperà invece di Cultura e della “scuola di formazione politica”, mentre Nadia Caroppo si occuperà di sviluppo sostenibile.

I forum tematici saranno guidati da Liliana Ventricelli (legalità e partecipazione), Salvatore Capone (welfare e terzo settore), Gianni Sportelli (amministrazioni), Rosanna Maffione (protezione civile), Fabio Giorgio (professioni), Salvatore Tomaselli si occuperà di coordinare i forum e l’esecutivo. "Nei prossimi giorni - spiega Lacarra in una nota - costituirò i gruppi di lavoro su Sanità e Agricoltura. La prima segreteria è fissata per il giorno 15 luglio alle ore 15".