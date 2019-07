Nuovi agenti di polizia penitenziaria in arrivo in Puglia da agosto, Tateo: "Raccolto il grido di allarme delle carceri"

Il comparto di polizia penitenziaria pugliese si allarga. Dal primo agosto saranno integrati tra Puglia e Basilicata 97 nuovi agenti, di cui 40 uomini e 57 donne. A comunicarlo in una nota è Anna Rita Tateo, deputata della Lega e membro della seconda Commissione parlamentare Giustizia. "La Lega ha raccolto il grido d’allarme degli istituti carcerari - spiega - ed il Governo ha voluto dare una prima risposta alla cronica carenza di organico. Il nostro obiettivo fondamentale è il miglioramento della vita e della sicurezza per gli agenti, che a loro volta lavorano per mantenere l’ordine all’interno delle carceri e il corretto svolgimento della vita dei detenuti".