Si insedia il nuovo Consiglio metropolitano: "Rappresentanti di una grande comunità, unico interlocutore la nostra terra"

Un'unica "grande comunità", dal Comune più piccolo al più grande, "un unico interlocutore: la nostra terra". Così il sindaco Decaro ha salutato i 18 consiglieri - tra neoeletti e riconfermati - che compongono il nuovo Consilio metropolitano.

"Siamo una delle Città metropolitane più importanti nel Paese, con una popolazione che si attesta su 1.270.000 abitanti circa e siamo l’unica città dove il 74% degli abitanti vive nei Comuni fuori dal capoluogo di Regione ed è il motivo per cui abbiamo sempre considerato la Città metropolitana policentrica riconoscendo ad ogni area e ad ogni Comune la sua specificità e i suoi bisogni. Per noi questa diversità non è mai stata un problema, anzi, l’abbiamo sempre considerata una risorsa, da sostenere e da incentivare", ha ricordato Decaro. "In questi anni - ha proseguito - ci siamo messi in ascolto e abbiamo tradotto in azioni le parole che ci sono state dette dai sindaci dei Comuni, dai cittadini, dalle associazioni, dai sindacati e da tutte le persone che forse in questo palazzo non sono mai entrate. Ci siamo messi in ascolto e abbiamo capito che le esigenze di chi sta la fuori, che sia il sindaco di Mola o di Gioia del Colle, che sia una madre con un figlio disabile in una scuola di Santeramo o nell'istituto di Rutigliano hanno la stessa voce. E, soprattutto, tutte quelle voci meritano una risposta perché l'essere seduto oggi su questa sedia, senza essere stato scelto dai cittadini, è per me un motivo in più per lavorare con più ingegno e con più sacrificio e soprattutto facendomi garante di quella collegialità e pluralismo che rappresentate voi in quest’aula e che vive nei quarantuno comuni della Città Metropolitana".

Il nuovo consiglio metropolitano di Bari è composto da: per la lista Città Insieme, Anita Maurodinoia (consigliere comunale di Bari), Michele Abbaticchio (sindaco di Bitonto), Dario De Robertis (consigliere comunale di Molfetta), Felice Indiveri (consigliere comunale di Monopoli), Giuseppe Giulitto (sindaco di Bitritto), Antonio Stragapede (consigliere comunale di Gravina in Puglia), Domenico Vitto (sindaco di Polignano a Mare), Marco Bronzini (consigliere comunale di Bari), Giovanni Facchini (consigliere comunale di Molfetta), Francesca Pietroforte (consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti), Elisabetta Vaccarella (consigliere comunale di Bari), Domenico Cardascia (consigliere comunale di Gravina in Puglia), Michele Laporta (consigliere comunale di Cellamare), Giuseppe Caringella (consigliere comunale Adelfia); per la Centrodestra metropolitano, Francesco Leggiero (consigliere comunale di Monopoli), Fabio Romito (consigliere comunale di Bari), Giovanni Mastrangelo (sindaco di Gioia del Colle); per la Lista MoVimento 5Stelle Giuseppe Patrono (consigliere comunale di Casamassima).