Incentivi alle imprese per assumere disoccupati baresi, la proposta del centrodestra: "Favorire il territorio"

Una 'clausola' per inserire nella manodopera dei cantieri il 50% del personale dalle liste di disoccupati della città di Bari per gli appalti oltre al 250mila euro, premialità agli imprenditori che intendono impegnarsi a farlo ed esenzione tributaria per chi vince gare e s'impegna a insediarsi a Bari con altri uffici: il centrodestra a Palazzo di Città ha presentato una proposta di delibera consiliare per incentivare l'occupazione. Le idee sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i consiglieri Giuseppe Carrieri, Michele Picaro (Forza Italia) e Fabio Romito (Lega): "Si tratta di - spiega Carrieri - proposte già approvate da altri comuni che non sono in contrasto con l'Europa e rispondono perfettamente alle esigenze del Codice degli appalti. Riteniamo sia necessario approvarle perchè in città abbiamo il 22% di disoccupati, percentuale che tra i giovani sale al 52%. Spesso, inoltre, gli appalti vengono vinti da aziende non baresi: in questo caso potremmo far ritornare una parte dell'investimento sul territorio".

"Proposte a costo zero pe il bilancio"

Per Picaro si tratta di "proposte a costo zero per il civico bilancio che darebbero ai cittadini più reddito, innescando un circolo virtuoso. L'amministrazione comunale, quest'anno, non ha proposto nulla. la Maggioranza si è appiattita sui provvedimenti della Giunta ed è divida dagli interessi per le nomine delle partecipate". Stessa lunghezza d'onda anche per Romito: "Abbiamo voluto dare un contributo per modificare la situazione atutale. Il Comune, d'altra parte, ha avviato politiche occupazionali favorendo tirocini che lasciano il tempo che trovano, senza concreti sbocchi stabili di lavoro".