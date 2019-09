Omicidio Ranieri a San Pio, Decaro: "Preoccupato, ma forze dell'ordine sono al lavoro"

"Sono molto preoccupato, ma le forze dell'ordine anche stamattina mi hanno rassicurato sulla tempestività delle indagini, e credo che a breve chi ha commesso quell'omicidio sarà assicurato alla giustizia". Così il sindaco, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti a margini della presentazione della 83esima edizione della Fiera del Levante, ha commentato l'omicidio avvenuto ieri sera al quartiere San Pio. In mattinata, Decaro ha incontrato le forze dell'ordine nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Sollecitato dalle domande dei giornalisti, Decaro ha poi lanciato anche un messaggio ai cittadini, invitando "chi ha visto qualcosa di parlare, di raccontarlo alle forze dell'ordine anche in maniera riservata, anche in forma anonima". "Era passato quasi un anno dall'ultimo omicidio - ha proseguito Deacro - In questa città il lavoro straordinario che hanno fatto le forze dell'ordine, la magistratura di decapitare i clan, i capi clan sono tutti in galera, purtroppo ha portato delle fibrillazioni interne o ci sono clan che cercano di occupare lo spazio lasciato libero dagli altri.