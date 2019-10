Manca il personale nell'ex ospedale di Bitonto: prenotazioni bloccate nell'ambulatorio di Radiologia

Prenotazioni "chiuse" nell'ambulatorio di Radiologia del presidio territoriale assistenziale di Bitonto, a causa della mancanza di personale. A lanciare la denuncia il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli.

"La carenza di personale sta paralizzando l’attività dell'Ambulatorio di Radiologia del Presidio territoriale di assistenza di Bitonto - scrive in una nota il consigliere - dopo il pensionamento del responsabile e le dimissioni dell’unico medico specialista rimasto in servizio, l’agenda delle prenotazioni è stata chiusa. L’ho riscontrato a seguito di un sopralluogo, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di disservizi". "È emersa una situazione di grave criticità – continua – che impone un intervento immediato. Per questo ho depositato un’interrogazione urgente rivolta al presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, per chiedere l'immediata assegnazione di nuovi medici specialisti in organico nell’ambulatorio di Radiologia del Pta di Bitonto, in modo da consentire il ripristino del servizio per 36 ore settimanali, la riattivazione della tac e l’erogazione full time di ecografie e radiografie. Chiedo anche conto della mancata programmazione del turn over del personale medico e tecnico, che ha determinato un’erogazione del servizio a singhiozzo e il blocco delle prenotazioni, in danno dei cittadini, privati di un servizio diagnostico essenziale".

"Da quando è andato in pensione il medico responsabile dell’ambulatorio, era rimasto in servizio un solo medico in convenzione, ora dimissionario. Come soluzione tampone sono state previste prestazioni part time di medici esterni, col conseguente dimezzamento dell’operatività da 36 a 18 ore settimanali. Anche l’equipe tecnica, per mesi sotto organico, solo dal 26 settembre scorso è tornata al completo con l’arrivo di una terza unità. Questa precarietà è inaccettabile", commenta Damascelli.

"Anche gli sforzi per riattivare la tac, rimessa in funzione a marzo scorso dopo tre mesi di stop, sono stati vanificati. L’apparecchio – spiega – era rimasto inutilizzato a causa della mancata sostituzione del tecnico dedicato, ed è tornato operativo solo per poco". "È del tutto evidente che la mancata programmazione è alla base di queste disfunzioni a cui chiedo sia posto immediato rimedio, per poter riaprire le prenotazioni e restituire ai cittadini il diritto ad un servizio costante ed efficiente", conclude Damascelli.