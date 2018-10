Paolo Scicutella nominato commissario dell’Unione di Centro per la Città di Bari: "Guardiamo alle Amministrative a Toritto"

Paolo Scicutella è il nuovo commissario dell’Unione di Centro per la Città di Bari, prendendo il posto di Sergio Adamo. L’incarico è stato conferito nei giorni scorsi dal segretario provinciale dell’Unione dei Democratici Cristiani e dei democratici di Centro, Filippo Barattolo. Soddisfazione per la nomina da parte del diretto interessato: "Questo incarico è un onore e una grande responsabilità - ha spiegato -. Le elezioni amministrative di primavera rappresentano un appuntamento politico e civile per i cittadini di Toritto a cui l’Unione di Centro concorrerà con un programma chiaro e identitario, in coerenza con i valori che si racchiudono nello Scudo Crociato. In particolare la nostra azione politica sarà rivolta a valorizzare il territorio attraverso azioni mirate a promuovere le risorse agroalimentari presenti, nonché a incentivare il turismo eco-sostenibile. La posizione geografica alle porte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia promuove la ricaduta occupazionale sul territorio".



“Paolo Scicutella rappresenta da sempre un riferimento solido e coerente per il nostro partito - ha dichiarato Filippo Barattolo - Sono certo che il suo entusiasmo e il suo impegno civile e politico richiameranno le migliori esperienze laiche e liberali, che la Città di Toritto esprime, al fine di partecipare a costruire con le forze politiche che lo desidereranno una comunità civile e solidale, al servizio dei cittadini".