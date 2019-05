Di Rella dopo la sconfitta pensa già al 2020: "Un mio movimento per correre alle elezioni regionali pugliesi"

Un Movimento civico regionale per correre alle prossime Elezioni pugliesi del 2020: è quanto intende costituire Pasquale Di Rella, all'indomani della sconfitta elettorale nelle Comunali dove, a capo della coalizione di centrodestra, ha conseguito solo attorno al 24% delle preferenze.

Su Facebook è arrivato il suo ringraziamento ai sostenitori, spiegando le sue intenzioni future: "Sarò all'opposizione di Decaro e costituirò il Movimento civico regionale Di Rella per la Pugliaper essere coprotagonista del cambiamento nelle prossime elezioni regionali. Non siamo pochi...e, comunque non mollo" ha concluso l'ex presidente del Consiglio comunale di Bari.