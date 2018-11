Regionali, il Pd lavora alla "nuova coalizione di centrosinistra": "Presto un tavolo allargato alle civiche"

Un tavolo per convocare tutte "le forze politiche di centro-sinistra che hanno contribuito alla elezione di Michele Emiliano alla Presidenza della Regione Puglia", ma allo stesso tempo allargato "alle forze politiche ed ai movimenti civici democratici e progressisti" interessati ad entrare nella coalizione in vista delle Regionali 2020.

Le "larghe intese" di Emiliano

Così, in una nota, la segreteria regionale del Pd Puglia ufficializza l'orientamento in vista dell'appuntamento elettorale del 2020: una linea, quella delle "larghe intese" già chiaramente tracciata negli ultimi mesi dal governatore Emiliano e 'suggellata', domenica scorsa, dalla sua partecipazione alla due giorni del 'Forum delle civiche'. Una convention che ha visto insieme 'vecchi' alleati del centrosinistra, come 'Sud al centro' di Anita Maurodinoia e 'Alternativa democratica' di Alfonso Pisicchio, e nuove forze pronte a sostenerlo, come Puglia Popolare dell'ex senatore Massimo Cassano e la lista che fa capo all'ex sindaco di Bari, Simeone Di Cagno Abbrescia.

La partita per le Comunali

Un'alleanza allargata, quella che va profilandosi nelle intenzioni di Michele Emiliano, da cui però sembra volersi smarcare il sindaco di Bari, Antonio Decaro, atteso dalla sfida delle Comunali 2019 e assente alla convention delle civiche di domenica scorsa.