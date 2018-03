Elezioni politiche 2018: tutte le informazioni per il voto del 4 marzo

Il prossimo 4 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Gli elettori dell'area metropolitana di Bari per la Camera dei Deputati sono complessivamente 1.016.777 (maschi n. 489.438 femmine 527.339) e per il Senato della Repubblica sono 925.121 (maschi n. 442.427 femmine 482.694).

Per votare è necessario essere muniti di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

DOCUMENTI VALIDI PER IL VOTO: QUALI SONO

RILASCIO/RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE: DOVE E QUANDO

Quest'anno, per la prima volta, si vota con la nuova legge elettorale nota come 'Rosatellum', che prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale.

COME SI VOTA

Tra le novità di questa tornata elettorale, anche l'introduzione, sulla scheda elettorale, del 'tagliando antifrode'.

CHE COSA E' LA SCHEDA ANTIFRODE E COME FUNZIONA