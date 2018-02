Elezioni politiche, Lacarra invita gli sfidanti al confronto: "Incontro pubblico sui nostri programmi"

"Chi sono i miei competitors? Li conoscete? Che programmi hanno?". Così Marco Lacarra, candidato alla Camera nelle liste del Pd, in un video pubblicato sui social, lancia l'invito ai suoi sfidanti, prendendo in prestito per la sua 'sfida' logo e titolo di "Chi l’ha visto?", il famoso programma di ricerca persone scomparse di Rai3.

In particolare, Lacarra rivolge il suo invito al confronto sui programmi ai due candidati al collegio uninominale di Bari "che fino ad oggi non ho avuto il piacere di incontrare": Paolo Lattanzio, del Movimento Cinque stelle, e Antonella Ida Roselli, esponente del centrodestra. Dai canali social è partito così l’invito ai competitors ad un confronto pubblico sui temi di ciascuno.

