Sessantamila multe in più all'anno, stretta della Polizia Locale in città. C'è chi dice no: "Baresi non sono bancomat"

Sessanta mila sanzioni in più in media negli ultimi due anni, passando da 180mila a 240mila: è l'impegno sempre più intenso della Polizia Locale di Bari che, stamattina, ha illustrato la propria attività in Comune, nel corso di un'audizione in Commissione Trasparenza.

A rispondere alle domande dei consiglieri, il Comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo. Nel corso dell'audizione, inoltre, è emersa una variazione di bilancio, approvata di recente dal Consiglio comunale, in cui sono stati stanziati 200mila euro nel capitolo di spesa destinato alle notifiche delle sanzioni: “La nostra polizia locale svolge un lavoro encomiabile - ha commentato il consigliere della Lega Michele Picaro, presidente della Commissione - . Donne e uomini che ogni giorno ci garantiscono servizi indispensabili. Ma il sindaco Decaro e la sua amministrazione comunale la smettano di utilizzarli come meri esattori. Tale funzione svilisce il ruolo del Corpo.

"Certo - osserva Picaro - noi resteremo sempre dalla parte del rispetto delle regole ed è giusto punire i furbetti, ma questi dati confermano la linea politica dettata dall’amministrazione Decaro: stimolare esclusivamente le azioni di repressione a discapito delle attività di prevenzione e presidio del territorio, come più volte denunciato dalla Lega. Tanta solerzia Decaro la adoperi anche per garantire la sicurezza di scuole, parchi, giardini e periferie. I cittadini non sono bancomat e gli agenti non sono esattori” conclude Picaro.