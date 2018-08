Giuseppe Conte all'inaugurazione della Fiera del Levante: il premier l'8 settembre a Bari

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sarà a Bari il prossimo 8 settembre per inaugurare la Fiera del Levante. Anche per l’82esima edizione della Campionaria, dunque, sarà rispettata la tradizione che vede il capo del governo presenziare alla cerimonia di apertura.

"La notizia - sottolinea una nota dell'ente barese - è particolarmente importante per la Nuova Fiera del Levante che quest’anno - per la prima volta - si impone sul mercato nazionale e internazionale con scelte coraggiose, che rispettano fortemente la tradizione meridionale ma si aprono, attraverso squarci di creatività e innovazione, al futuro. Una storia nuova scritta dopo ottantuno importantissime pagine, per raccontare la forza dell’intero sistema d’imprese del territorio barese".

Conte dopo Aldo Moro: un premier pugliese inaugura la Fiera

"L’ultimo Presidente del Consiglio pugliese a inaugurare la Fiera è stato Aldo Moro nel 1975 – ricorda il Presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi -, per me sarà un onore ospitare un’altissima figura istituzionale della mia stessa amata terra. Moro aveva un grande cuore, Conte ha una straordinaria simpatia. I pugliesi hanno una generosità e una ospitalità che finalmente sta avendo riconoscimenti dai popoli più evoluti del mondo".

Conte, professore di Diritto Privato, nominato Premier il 21 maggio 2018, è nato nel 1964 a Volturara Appula, un piccolissimo centro del Subappennino dauno abitato da circa 400 abitanti, non molto lontano geograficamente dalla Campania e dal Molise. Giuseppe Conte si è diplomato al Liceo Classico di San Marco in Lamis e si è laureato a Roma in Giurisprudenza, presso l'Università La Sapienza.