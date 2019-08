Primo Consiglio comunale il 29 agosto, in aula anche i cittadini del San Paolo: "Protestiamo contro la puzza"

Le danze del nuovo Consiglio comunale si apriranno ufficialmente il prossimo 29 agosto. In quella data, infatti, si svolgerà la prima seduta della nuova consiliatura 2019-2024, con l'investitura dei 36 eletti che comporranno l'assemblea in aula Dalfino. A presiedere il Consiglio ci sarà Elisabetta Vaccarella, regina delle preferenze nella lista del Partito Democratico e membro anziano dell'assemblea. Per tanti sarà il primo giorno di scuola, considerando che ben 17 su 36 consiglieri sono al debutto.

La seduta, però, non sarà solo festa, saluti di rito ed elezione del presidente dell'assemblea: in aula è prevista, infatti, la presenza dei cittadini del quartiere San Paolo, stufi della puzza che giornalmente invade il rione. La vicenda era stata già affontata dal sindaco Decaro e dagli stessi cittadini che, alcuni giorni fa, hanno protestato in piazza Europa. Il 19, invece, i mugugni approderanno nel cuore della vita politica cittadina, con l'obiettivo di cercare risposte e soluzioni a una questione ormai annosa e improrogabile.