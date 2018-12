Centrodestra verso le primarie, il tavolo si allarga: aderiscono anche Di Rella, Carrieri e Cipriani

Dopo le regole fissate nei giorni scorsi, per il centrodestra barese è tempo di raccogliere le nuove adesioni alle primarie per la scelta del candidato sindaco. All'appello alla partecipazione lanciato dai tre partiti promotori (Lega, Fratelli d’Italia e Direzione Italia) hanno prontamente risposto Pasquale Di Rella (accompagnato da Remigio Antonelli) con le sue liste civiche, Giuseppe Carrieri con BariNasce e Luigi Cipriani (accompagnato da Mario Catalano) con Riprendiamoci il futuro.

Ieri sera si è tenuto il primo tavolo operativo, al quale hanno partecipato, insieme ai nuovi candidatim Enrico Balducci e Fabio Romito della Lega, Marcello Gemmato e Antonio Falagario di Fratelli d’Italia e Antonio Distaso di Direzione Italia, che hanno preso atto del Regolamento elaborato dalla Commissione di Garanzia per le Primarie (composta dagli onorevoli Nuccio Altieri per la Lega, Marcello Gemmato e Antonio Distaso).

"Tutti sono animati da voler restituire a Bari un governo cittadino fatto di persone che tengono più agli interessi della gente e meno a quelli personali - si legge in una nota diffusa dal centrodestra - Per questo si è deciso di coinvolgere già nella scelta del candidato sindaco i cittadini e quindi l’obiettivo è tenere Primarie partecipate e trasparenti, con un numero ampio di concorrenti per dare a chi partecipa la possibilità di poter scegliere al di là di steccati e schieramenti".