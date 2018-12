Verso le Primarie del centrodestra per le Comunali 2019, fissati i primi punti: "Consultazioni gratuite"

Comincia, in concreto, il cammino del Centrodestra verso le primarie di metà febbraio verso la scelta dei candidati sindaco di Bari e Foggia, che concorreranno alle Elezioni comunali di maggio 2019. Ieri si è riunito il tavolo dei partiti che hanno aderito alla formula di selezione del candidato, Lega Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Direzione Italia, per fissare alcuni punti da inserire nel regolamento regionale per loi svolgimento della consultazione nei gazebo, anche pensando alle Regionali 2020. Un banco di prova, di fatto, per verificare l'efficacia della formula.

I componenti del tavolo, Nuccio Altieri (Lega), Marcello Gemmato (Fratelli d'Italia) e Antonio Distaso (Nci-Di), hanno raggiunto un accordo su alcuni dettagli importanti: la partecipazione alle primarie sarà gratuita e non si otterrà alcuna ricevuta per provare l'avvenuta votazione. L'obiettivo è quello di evitare che "si possa procedere al controllo da parte di chi vuole inquinare e influenzare la competizione". Si potrà partecipare, dunque, presentando semplicemente un documento di riconoscimento.

Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri, a cominciare da domani, lunedì 17 dicembre. Entro la prossima settimana i tre rappresentanti del Tavolo delle Regole dovrebbero terminare il loro lavoro, per consentire ai partiti di entrare nel vivo per la presentazione delle candidature.