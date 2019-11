Verso le Primarie per le Regionali 2020, nel centrosinistra tre possibili sfidanti per il governatore Emiliano

Si va verso una possibile corsa a 4 per le Primarie del centrosinistra che designeranno il candidato presidente alle Regionali di Puglia 2020: domani sera, infatti, scadrà il termine per depositare le 5mila firme necessarie per l'iscrizione. La sfida al presidente uscente Michele Emiliano vedrà come probabili avversari Elena Gentile e Fabiano Amati per il Pd, nonché il sociologo Leonardo Palmisano, in queste ore impegnati a raggiungere la quota per la partecipazione.

Sul palco dell'Hotel parco dei Principi di Bari domenica prossima, saliranno esponenti della 'società civile' e non politici, con cui comporre il programma di governo nel corso dell'evento 'Puglia Next 2025': in quell'occasione saranno svelati ufficialmente i nomi dei candidati in corsa per le Primarie di gennaio.