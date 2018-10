Manovre del Pd per trovare il nuovo candidato presidente al V Municipio: "Lo sceglierà il territorio"

Un candidato presidente scelto dai residenti del quinto Municipio, attraverso una serie di incontri in piazza in cui condividere anche un programma per le prossime elezioni amministrative. È la via intrapresa dal circolo Pd del V Municipio, scelta durante la seduta aperta del direttivo tenutasi lo scorso 12 settembre, alla presenza di 7 delegati su 9 aventi diritto, di 3 consiglieri di Municipio sui 5 membri del gruppo PD, e di un numero cospicuo di tesserati e simpatizzanti.

È il segretario Giuseppe Mastrandea a proporre le iniziative per la definizione di un programma e una candidatura alla presidenza condivisi con la cittadinanza del V Municipio. Scelta necessaria "viste le problematiche - spiegano in una nota - che hanno interessato il Consiglio di Circoscrizione prima e di Municipio dopo, durante gli ultimi due mandati a presidenza del centrosinistra.

E così il percorso per la definizione di programma e candidato alla presidenza, seguirà una serie di punti definiti, come ricorda la stessa nota: