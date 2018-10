Elezioni Comunali e Regionali 2020, le liste civiche incontrano Emiliano: "Programma anche per Bari 2019"

Non solo i centristi e le liste civiche, ma anche i cassaniani di Puglia Popolare e la Lista che fa riferimento all'ex primo cittadino Simeone Di Cagno Abbrescia: sembra delinearsi la 'galassia di mezzo' che sosterrà il governatore Michele Emiliano alle prossime regionali 2020 ma con uno sguardo, più, immediato al centrosinistra che concorrerà per le Comunali 2019 guardando alla riconferma di Antonio Decaro, attraverso un percorso tutto da scrivere, con un'alleanza e un patto di governo per la città.

Un vero e proprio "Programma per Bari" che dovrebbe essere definito attraverso un incontro pubblico. Lo spiega una nota di Anita Maurodinoia (Sud al Centro), Alfonso Pisicchio (Iniziativa Democratica), Gianni Stea e Massimo Cassano (Puglia Popolare), Savatore Campanelli (sindaco di Puglia), Fabrizio D'Abbario (Bari Capitale), Angela Albergo (Lista Di Cagno Abbrescia e moglie dell'ex sindaco di centrodestra): "Verrà chiesto ai cittadini baresi - si legge alle associazioni, alle migliori intelligenze accademiche e professionali di contribuire in maniera partecipata all’elaborazione del “Programma per Bari”. Al processo partecipativo, volto a definire il programma, saranno invitati anche i partiti. La valorizzazione dei parchi urbani, le infrastrutture cittadine, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la riqualificazione delle periferie saranno al centro del nostro progetto di città".