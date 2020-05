"Far ripartire con urgenza i lavori alla Duca D'Aosta e alla Marco Polo": la proposta per le scuole di Palese dopo lo stop Covid

Lavori fermi nei plessi scolastici Duca D'Aosta e Marco Polo a causa dell'emergenza Covid, con il rischio che alla ripartenza dell'anno scolastico la struttura non sia a norma per ospitare gli studenti. Chiedono a gran voce di far ripartire il cantiere per il rifacimento e la messa in sicurezza nelle due strutture, il capogruppo della Lega al Comune di Bari, Michele Picaro e i consiglieri del V Municipio Antonella de Benedictis, Alessandro Lapenna e Michele Piscopo. C'è poi il problema dei locali per la Marco Polo, che sarebbero insufficienti, come spiegano i consiglieri, ad ospitare i ragazzi nel pieno rispetto delle norme del distanziamento sociale. Da qui la richiesta al sindaco e alla Giunta perché avviino con la massima urgenza tutti gli atti amministrativi e tecnici per "l'immediata variazione di destinazione d'uso dei locali ex guardiania per realizzare almeno due nuove aule per attività didattiche e laboratoriali mediante riqualificazione dei medesimi locali, ormai non più occupati dall'ex custode" ricordano in una nota. "La comunità scolastica di Palese ha bisogno di risposte concrete per ripartire a settembre in sicurezza" concludono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.