"Le opposizione non vengono ascoltate": Di Rella in protesta, niente acqua e cibo per ore

Niente acqua e cibo per ore: uno sciopero della fame seduto nell'anticamera della sala del sindaco di Bari. Protagonista della singolare protesta il consigliere di opposizione Pasquale Di Rella, che questa mattina ha voluto far sentire la sua voce - accompagnato dal consigliere leghista Fabio Romito - sul tema del presunto bavaglio imposto dai colleghi della maggioranza.

In particolare, Di Rella ha puntato il dito contro la pratica della maggioranza di non far raggiungere il numero legale in Consiglio, "per evitare che vengano poste interrogazioni all'amministrazione e far emergere verità imbarazzanti".