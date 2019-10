La vittoria in Umbria galvanizza il centrodestra pugliese: "Siamo pronti a battere Emiliano"

La vittoria del centrodestra in Umbria a trazione Lega e l'ottimo risultato di Fratelli d'Italia, galvanizza anche il centrodestra pugliese, in vista delle Regionali 2020, auspicando anche un 'ribaltone' nel tacco dello Stivale: "l risultato delle regionali in Umbria - commenta il deputato barese d Fdi, Marcello Gemmato - ci racconta due verità inconfutabili: la prima è l'affermazione di Fratelli d'Italia che conquista il 10.4% e sfonda la doppia cifra, segno di un partito sano e in crescita costante, l'unico a crescere rispetto al voto delle Europee, che lavora con determinazione sia nei territori sia a livello nazionale, con una classe dirigente valida ed un programma serio; la seconda è il fallimento dell'esperimento rossogiallo nelle tornate amministrative che si riflette inevitabilmente sulla stabilità del governo nazionale".

"Lo diciamo da mesi - aggiunge Gemmato - : l'alleanza tra due partiti che nascono in contrapposizione l'uno all'altro è anomala. La credibilità del centrosinistra e del M5S è seriamente compromessa e i vertici devono necessariamente prenderne atto: i cittadini italiani hanno bocciato per l'ennesima volta questo modo di fare politica, che non ha la serietà di un progetto politico di cui l'assetto storico e socio-culturale dei nostri tempi e della nostra Nazione necessita. Auspico che da oggi il governo nazionale avvii una seria riflessione, stacchi la spina e consenta agli italiani di tornare al voto per scegliere la migliore guida per il Paese. Il centrodestra, unito, ha tutte le carte in regola per tornare a governare le regioni e l'Italia. Anche in Puglia siamo pronti a consegnare l'avviso di sfratto al centrosinistra, tenendo conto dei fallimenti del governatore Michele Emiliano in tema di Agricoltura (vèdasi Psr e Xylella), gestione ci lo dei rifiuti, Sanità, Lavoro, Politiche sociali e Ambiente" conclude il parlamentare di Fdi.