In Puglia un osservatorio regionale sui neofascismi, tra i componenti anche lo storico Luciano Canfora

Sedici personalità scelte tra il mondo dell'Università, dell'associazionismo e dei sindacati: arriva alla vigilia del 42esimo anniversario dell'uccisione di Benedetto Petrone la nomina dei componenti dell'osservatorio regionale sui neofascismi, previsto dal protocollo approvato dalla Giunta regionale lo scorso 19 aprile, da parte del presidente Michele Emiliano.

Emiliano: "Importante tenere alta la memoria"

“La Puglia è una Regione fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese”: così recita lo Statuto della Regione, parole che è importante ribadire alla vigilia dell'anniversario del tragico assassinio di Benedetto Petrone, avvenuto a Bari il 28 novembre 1977. Questi eventi - spiega Emiliano, che domani sarà presente alle ore 10 in via Benedetto Petrone alla deposizione della corona - servono a mantenere alta la memoria e a non dimenticare mai le violenze neofasciste: uno dei miei primi atti da Sindaco fu di onorare la memoria dei caduti baresi nella strage neofascista di Bologna con una lapide a Palazzo di Città. In Regione per contrastare ogni manifestazione di apologia del fascismo, nonché di propaganda e di discriminazione razziale, abbiamo istituito presso la Presidenza della Regione Puglia l'Osservatorio regionale sui neofascismi, avvalendoci della collaborazione del Coordinamento Antifascista Regionale e delle sue articolazioni nel territorio pugliese. Anche per questo abbiamo chiesto al prof. Luciano Canfora di farne parte insieme ai rappresentanti di sindacati e associazioni”.

Il ruolo dell'Osservatorio sui neofascismi

I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione fra personalità dell'associazionismo, della cultura e della società civile di comprovate convinzioni antifasciste, durano in carica cinque anni, eleggono al loro interno un coordinatore e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Il Coordinamento antifascista regionale e le organizzazioni che lo compongono, si impegnano a contribuire al costante monitoraggio, su tutto il territorio regionale, degli episodi, delle iniziative, delle attività di singoli o di gruppi organizzati che rivelino ispirazione e caratteri fascisti, razzisti, xenofobi, fornendone adeguata documentazione all'Osservatorio regionale sui neofascismi, che provvederà, con cadenza annuale, a renderne conto in un rapporto cui andrà assicurata la massima pubblicità. L'Osservatorio regionale sui neofascismi avrà cura di sollecitare le istituzioni locali – Comuni, Province, Città Metropolitana – a prestare la dovuta attenzione ai fenomeni fascisti e razzisti che dovessero verificarsi nei rispettivi territori, e a predisporre adeguate misure per prevenire e contrastare la diffusione di tali fenomeni, anche attraverso l'adozione di regolamenti che riguardino l'utilizzazione di spazi pubblici. Nei casi di procedimenti penali intentati in Puglia a carico di quanti incorressero nei reati di apologia di fascismo, di istigazione all'odio razziale, di incitamento alla violenza e alla discriminazione per motivi di razza, di religione, di genere, di orientamento sessuale, nonché per ogni atto riconducibile alla ideologia fascista, la Regione valuterà la sussistenza dei presupposti perché possa costituirsi parte civile, a fronte di segnalazioni provenienti dall'Osservatorio, dal Coordinamento antifascista, da altre associazioni, da Comuni e Province, dai singoli cittadini. La Regione promuove e sostiene attraverso i suoi strumenti istituzionali e congiuntamente all'Osservatorio un programma annuale di iniziative rivolte in particolare ai giovani e finalizzate a diffondere la conoscenza storica del fascismo e dei suoi crimini, a educare ai valori di libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà che sono alla base della Costituzione, a fornire gli strumenti utili al riconoscimento delle attività dei movimenti che minacciano la Costituzione e i suoi valori, quale indispensabile premessa per esercitare una consapevole opposizione contro le nuove forme di fascismo.

Chi sono i componenti dell'Osservatorio

I Componenti sono i seguenti: Luciano Canfora, Laura Marchetti, Maria Rosaria Manieri, Anna Grazia Maraschio, Roberto Savino, Pasquale Martino, Stefania Verna, Maria Teresa Santacroce, Tommaso Bruno, Ferdinando Pappalardo, Antonia Morga, Davide Giove, Teodora Sisto, Vittorio Ventura, Davide Lavermicocca, Francesco Pagliarulo.