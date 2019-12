Il centrodestra trova l'accordo per le Regionali pugliesi? In rampa di lancio l'ex governatore Raffaele Fitto

Il centrodestra accelera sulla candidatura di Raffaele Fitto a governatore della Puglia: lunedì 16, alla Fiera del Levante, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà a Bari per annunciare, con ogni probabilità, il nome dell'europarlamentare e già governatore della Puglia dal 2000 al 2005. A riportare la notizia è l'Ansa, che cita "diverse fonti politiche regionali".

La novità sarebbe emersa da un incontro, avvenuto la scorsa settimana, a cui hanno preso parte, oltre a Meloni, il leader della Lega, Matteo Salvini, e l'ex premier Silvio Berlusconi per Forza Italia. La Puglia e le Marche rientrerebbero tra le regioni destinate a Fratelli d'Italia. A quanto pare, dunque, sembrano superate le resistenze della Lega, in particolare degli esponenti pugliesi che avrebbero preferito un candidato del Carroccio oppure una soluzione che non contemplasse "nomi del passato", senza nominare esplicitamente Fitto.