Emiliano si prepara alle Regionali, nasce 'Con': "Un percorso aperto a tutti"

"Un percorso semplice, aperto e inclusivo", pronto ad accogliere "chiunque voglia dare un contributo". Michele Emiliano si prepara alla sfida delle Regionali 2020 e lancia 'Con', un nuovo soggetto politico, o meglio "un percorso", come lo ha definito il presidente della Regione, rivolgendo il suo invito a partecipare "a tutti coloro che intendono essere parte attiva nel dibattito che porterà alle regionali 2020".

"La parola che ci ha ispirato - ha sottolineato Emiliano - è 'Con'", parola presente anche nel simbolo, un cerchio giallo a racchiuderla con la 'O' in azzurro. Fuori dalla circonferenza le parole "tutti noi". "Con - ha detto ancora Emiliano - lavorerà con tutti i partiti iniziando da quelli del centro sinistra, ma senza chiudere la porta alle opposizioni, ha spiegato Emiliano. "I partiti non me ne vogliano, sono provati. Quindi non escludo che serva anche a loro una connessione. Tutti si sentano coinvolti. Non ci sono solo io siamo una squadra. Questo elemento è importante".

Emiliano ha quindi rivolto il suo appello in particolare ai giovani, chiamati a "scendere in campo". Per aderire a 'Con' si potrà chiamare direttamente al telefono Emiliano, che ha scandito il suo numero in conferenza stampa, o scrivere a info@conlapuglia.it, anche "per potersi sfogare".