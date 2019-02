Stop alle Primarie per le Regionali 2020, il Pd: "Ricomporre il campo del centrosinistra"

Il tavolo politico del centrosinistra per le Regionali 2020 sospenderà la procedura di organizzazione delle Primarie pe la scelta del candidato governatore previste inizialmente per il prossimo 24 febbraio. Lo annuncia una nota del Pd regionale: l'unico candidato dichiarato era il presidente uscente, Michele Emiliano. I democratici, hanno ribadito la prioritaria volontà "di ricomporre il campo del centrosinistra, alla luce delle recenti posizioni assunte da una parte della sinistra, in ordine all’espletamento troppo immediato delle Primarie per la individuazione del candidato Presidente". Il riferimento è alla non partecipazione, al tavolo, da parte di Sinistra Italiana e Puglia in Più.

"Ricomporre l'unità"

Il Pd ritiene indispensabile "costruire un percorso programmatico che, da un lato, risponda alle sollecitazioni che da piu’ parti vengono rappresentate nell’azione del governo regionale, dall’altro lato elabori un indirizzo di programma condiviso sui temi importanti per il governo della Puglia, da proporre per la legislatura 2020-2025. Prendendo atto della disponibilità rappresentata dal Presidente Emiliano, decide che al Tavolo politico sarà proposto di sospendere la procedura per le Primarie del 24 febbraio, dando mandato al Segretario di proseguire nel lavoro di rilancio della coalizione all’interno del Tavolo politico".