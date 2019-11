Fratelli d'Italia e fittiani pronti a "cambiare la Puglia": "Per le Regionali, il programma prima dei nomi"

"Prima dei nomi è necessario avere punti chiari del programma". Questa l'estrema sintesi della conferenza programmatica del gruppo europeo Ecr e Fratelli d'Italia che stamattina hanno sviluppato la bozza di programma da presentare al tavolo di centrodestra in vista delle elezioni regionali di primavera. Sviluppo produttivo, Sanità, Agricoltura, Ambiente, Giovani e Futuro i temi sviscerati, con il coinvolgimento di professionisti di ciascun settore, in cinque tavoli tematici.

Diverse le questioni affrontate, a cominciare dalle crisi occupazionali, da Mercatone Uno a Bosch fino alla delicata situazione dell'ex Ilva. La necessità di riavvicinare i giovani al mondo produttivo e comprimere quindi la fuga dei cervelli; scongiurare il reddito di non-lavoro in favore della creazione di nuovi posti di lavoro; interpretare la scuola come contenitore sociale oltreché didattico; sviluppare realtà competitive anche con le altre nazioni. Sul tema della Sanità, la proposta del riconoscimento di nuove malattie a carattere psicologico e quindi l'istituzione della psicologia di base; il rafforzamento dell'assistenza domiciliare e della medicina territoriale distrettuale, lo smaltimento delle liste d'attesa e il potenziamento della prevenzione. E poi un passaggio su Xylella, Psr, gelate, ristoro agli agricoltori danneggiati dalle politiche scellerate del centrosinistra, e ancora abolizione dell'Ager "che attualmente rappresenta esclusivamente un'agenzia di tornaconto elettorale". Proposte che, rimarcano da Fdi ed Ecr, "possono concretizzarsi solo con un autorevole presidente di regione. Fratelli d'Italia è in prima linea".