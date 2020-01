E' il giorno delle Primarie del centrosinistra: sfida a 4 per il candidato delle Regionali 2020. Seggi aperti fino alle 20

È il giorno delle Primarie del PD. Oggi si potrà votare per decidere il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del 2020. Quattro i contendenti: il presidente della Regione Puglia uscente, Michele Emiliano, la ex eurodeputata Elena Gentile, il sociologo Leonardo Palmisano e il consigliere regionale Fabiano Amati. Per votare ci si potrà recare in uno dei seggi aperti dalle 8 alle 20, muniti di documento di riconoscimento e del contributo di almeno 1 euro. Gli allettati, le ragazze e i ragazzi di età compresa fra 16 e 18 anni e coloro che voteranno in altro comune devono utilizzare il modulo apposito sulla sezione registrati del sito dedicato alle primarie. La sezione, nonostante una prima indicazione che diceva di iscriversi entro una certa data, è ancora aperta oggi e permette di iscriversi. Il proprio voto va espresso sulla scheda tracciando un unico segno sul nome del candidato o della candidata scelta.

I candidati al voto nei seggi

Anche i quattro candidati si sono recati in mattinata a votare. Il primo è stato Fabiano Amati alle 9. "Ho votato ... ho votato per un programma di soluzioni per la nostra meravigliosa Puglia, compilato sulla base delle vostre parole e per trasformare in speranza tante ansie, paure e dolori. È tutto raccolto nella mia mente e nel mio cuore. Un patrimonio di umanità che porterò sempre con me per dare calore alle fredde stagioni" ha scritto sui social. Alle 11 invece si è recato al seggio di Bari Murat (via Zara 13) il governatore uscente Emiliano per esprimere la sua preferenza.

I seggi attivi nel Barese

Ecco l'elenco dei seggi attivi a Bari e nella provincia:

BARI San Paolo - Stanic - Villaggio del Lavoratore. Locale Privato Viale Lazio, 5

BARI Libertà - Fesca - San Girolamo - Marconi Officina degli Esordi Via Crispi

BARI Japigia - Torre a Mare Hotel Majestic Via Gentile, 97/B

BARI Picone-Poggiofranco-Carrassi-San Pasquale-Mungivacca Hotel Rondò Corso Alcide De Gasperi 308 BARI Madonnella - Murat - San Nicola Circolo PD Via Zara

BARI Palese - Santo Spirito - Macchie - Catino - San Pio Hotel La Baia Via Vittorio Veneto, 29A (Palese)

BARI Carbonara - Ceglie - Santa Rita - Loseto LOCALE PRIVATO Corso Vittorio Emanuele 46 (Carbonara)

ACQUAVIVA Locale Privato Piazza Vittorio Emanuele, 43

ADELFIA Circolo PD Piazza Roma, 1

ALBEROBELLO Locale Privato Piazza Ferdinando IV 2

ALTAMURA Circolo PD Via Già Corte d'Appello 3

BINETTO Palazzo Municipio Via Palo 2

BITETTO Circolo PD Via Palo, 3

BITONTO Locale Privato Piazza Moro

BITRITTO Sede Artigiani Piazza Moro

CAPURSO Locale Privato Via Bari, 31

CASAMASSIMA Circolo PD Piazza Aldo Moro, 10

CASSANO DELLE MURGE Circolo PD Via Indipendenza 13

CASTELLANA GROTTE Circolo PD Via Piave 2

CELLAMARE Locale Privato Piazza Aldo Moro 9

CONVERSANO Circolo PD Via Mazzini 11

CORATO Conudamagi Caffè Via Canova 42

GIOIA DEL COLLE Locale Privato Via Principe Amedeo 15

GIOVINAZZO Locale Privato Piazza Vittorio Emanuele 17

GRAVINA IN PUGLIA Officine culturali "Peppino Impastato" Via San Vito Vecchio 8

GRUMO APPULA Plesso scolastico di via Verdi Via Verdi

LOCOROTONDO Locale Privato Via Antonio Bruno, 3

MODUGNO Realta' Pugliese Via Cairoli 3

MOLA DI BARI Locale Privato Piazza XX Settembre

MOLFETTA Circolo PD Corso Margherita di Savoia 72

MONOPOLI Gazebo Piazza Vittorio Emanuele (pressi colonnato)

NOCI Locale Privato Via T. Siciliani

NOICATTARO Circolo PD Via Brodolini 6/c

PALO DEL COLLE Circolo PD Via Cavour 2

POGGIORSINI Circolo PD Via Vittorio Veneto

POLIGNANO A MARE Libreria Libro Possibile Piazza Caduti di via Fani

PUTIGNANO Circolo PD C.so Umberto I 85

RUTIGLIANO Sala consiliare Piazza Kennedy

RUVO DI PUGLIA Locale Privato Corso Cavour 7

SAMMICHELE DI BARI Aula civica Piazza Caracciolo

SANNICANDRO DI BARI Palazzo comunale Via Marconi, 2

SANTERAMO IN COLLE Palazzo Marchesale Piazza Garibaldi

TERLIZZI Circolo PD Corso Vittorio Emanuele 13

TORITTO Palazzo Stella Piazzetta Madrea Teresa di Calcutta

TRIGGIANO Municipio Sala comunale

TURI Casa delle Idee Via Sedile 39

VALENZANO Circolo Arci l'ARCIpelago Via Cavata 43/47

Per tutte le altre provincie è possibile visionare le sedi disponibili sul sito dedicato alle primarie. Sede della macchina organizzativa sarà il circolo PD di via Re David, dove a partire dalle 22 inizieranno a confluire i risultati dai 272 seggi sparsi per la Puglia.

Articolo in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 11.35

