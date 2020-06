Emiliano apre agli avversari in vista delle Regionali: "Intesa possibile con Movimento 5 Stelle e Italia Viva"

Disponibile a dialogare sia con il Movimento 5 Stelle, sia con Italia Viva: è un Michele Emiliano aperto alle alleanze in vista delle Regionali di settembre, quello che si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti durante la visita nel cantiere del padiglione 'Asclepios 3', in realizzazione nel Policlinico di Bari. "Io non ho nulla contro Renzi - ha ricordato il governatore - Ci siamo sempre scontrati su questioni politiche. Se chiederà ai suoi di condurre una battaglia solo per non farmi vincere le elezioni non credo che riuscirà a trovare persone disponibili a candidarsi".