Regionali, Antonella Laricchia vince il ballottaggio: è la candidata presidente del M5S

E' Antonella Laricchia la candidata presidente del Movimento 5 Stelle alle Regionali 2020. E' questo l'esito del ballottaggio che si è svolto, come di consueto, sulla piattaforma Rousseau. Laricchia 1561 preferenze ottenute (57%), contro i 1178 voti (43%) del consigliere Mario Conca.

“Ringrazio tutti - dichiara Laricchia - quella di oggi non è in nessun modo la vittoria di una persona, ma di ciò che rappresentiamo. Ha vinto un’idea precisa di Movimento 5 Stelle attorno a cui si sono aggregate tantissime persone. Avremo i valori della fiducia e della responsabilità, il metodo della trasparenza, della partecipazione e dell’innovazione, gli obiettivi del lavoro, della legalità, della riduzione delle liste d’attesa e non solo”.