Regionali, è sfida a due per il Movimento 5 stelle: Laricchia e Conca al ballottaggio

Sarà sfida a due nel Movimento 5 stelle pugliese per scegliere il candidato alle prossime elezioni regionali. Concluso il primo turno di votazione sulla piattaforma Rosseau, nessuno dei 15 candidati in corsa ha ottenuto più del 50 per cento delle preferenze. Come da regolamento, quindi, si andrà al ballottaggio tra i due più votati, ovvero Antonella Laricchia e Mario Conca, entrambi consiglieri regionali. Il secondo turno è previsto giovedì prossimo, 23 gennaio.

Ecco i risultati ottenuti dagli altri candidati:

18.5% Cristian Casili 435 voti

9.5% Antonio Salvatore Trevisi 224 voti

2.3% Raffaele Renna 55 voti

1% Caterina Grittani 24 voti

0.9% Matteo Biancofiore 22 voti

0.6% Michele Loseto 15 voti

0.3% Angelo Amato 7 voti

0.3% Francesco Formica 7 voti

0.3% Francesco Spagnulo 7 voti

0.2% Nicola Rogliero 5 voti

0.2% Domenico Cirasole 4 voti

0.2% Pietro Luccarelli 4 voti