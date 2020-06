Fermento per i candidati alle Regionali di Puglia: Berlusconi lancia Fitto, da Renzi nuovo no ad Emiliano

Prosegue il confronto, più o meno acceso, all'interno degli schieramenti di centrosinistra e centrodestra per l'ufficialità dei candidati presidenti alle prossime Regionali di Puglia 2020. Se nel Movimento CinqueStelle è ormai assodata la candidatura di Antonella Laricchia, nella coalizione di centrodestra infuria ancora il dibattito dopo la scelta della Lega di puntare sul deputato barese Nuccio Altieri, in contrasto con la proposta di Fratelli d'Italia per l'europarlamentare Raffaele Fitto. Stamane il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha spiegato, in un'intervista a Il Messaggero, di puntare proprio sul suo ex delfino e già governatore pugliese tra il 2000 e il 2005. Il concetto è stato ribadito dal vicepresidente di Fi, Antonio Tajani in un'intervista a Rtl 102.5, in cui ha fatto il punto su alcune candidature: ""Ci sono degli accordi che erano stati presi e non abbiamo individuato candidati migliori di Caldoro in Campania e Fitto in Puglia. Sono le parole di Berlusconi e questa è la nostra linea".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel centrosinistra, invece, nonostante la vittoria di Michele Emiliano alle primarie di gennaio, non si placa il malumore di Italia Viva che vorrebbe discontinuità. Sul tema è intervenuto il leader di Iv, Matteo Renzi: "A naso dico che in Toscana, Campania e Marche Italia Viva correrà - ha spiegato nel corso del programma Agorà in onda su Rai3 - insieme al Pd e saremo decisivi per la vittoria in alcune regioni. In Puglia no perchè c'è Emiliano che è il simbolo di un Pd che non è il nostro Pd".