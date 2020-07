Nessun incontro con Salvini ma Fitto ribadisce la fiducia verso la Lega: "Unità punto di forza del centrodestra"

"L'unità sarà il punto di forza della coalizione e la Lega sarà importante per la vittoria": Raffaele Fitto, europarlamentare candidato del centrodestra per la Presidenza della Regione Puglia alle elezioni di settembre, smorza ulteriori polemiche dopo il mancato incontro, lo scorso weekend, con il leader della Lega Matteo Salvini, reduce da alcuni appuntamenti elettorali in Salento e nella Valle d'Itria.

Fitto ha parlato, questa mattina, in una conferenza stampa a Bari, assieme al capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, e al parlamentare barese Marcello Gemmato. Fitto, dopo aver ribadito che non ci sono problemi con Salvini, ha spiegato la sua ricetta per il rilancio della Puglia, puntanto su salute e agricoltura per eliminare i "disastri" di Emiliano. Quindi, una puntualizzazione sull'allargamento della coalizione: "Chiedere oggi, prima della campagna elettorale, a qualcuno di condividere un progetto politico, metterci la faccia e schierarsi. Questo non è trasformismo ma una posizione diversa che è un ravvedimento rispetto a quelle di carattere generale".

Per Fitto arriva il sostegno di Lollobrigida: "E' una persona che ha esperienza, coraggio e coerenza. Una certezza per la regione Puglia, la persona giusta per mandare a casa Emiliano e con lui anche il Governo nazionale fatto di gaffe e di persone incapaci di essere all’altezza del nostro popolo".