Gelo nel centrodestra sul candidato anti-Emiliano: la Lega punta su Uricchio, Fdi resiste su Fitto

Accordi da rispettare perché Fratelli D'Italia lo ha sempre fatto ed è ciò che si aspetta dagli altri alleati: è il concetto che sarebbe stato espresso da Giorgia Meloni e dai principali esponenti di Fdi sulle candidature per le Regionali 2020, dopo l'incontro di questa mattina a Roma nella sede del partito in via della Scrofa. Lo riporta l'Adn Kronos.

In sostanza, Fratelli d'Italia resta ferma sulla difesa di Raffaele Fitto come candidato per il centrodestra alla Presidenza della Regione Puglia, bocciando di fatto la richiesta della Lega di un suo nome per guidare la coalizione. Per il Carroccio era spuntata l'ipotesi, nelle ultime ore, di coinvolgere l'ex rettore dell'Unviersità di Bari, Felice Uricchio, attuale presidente dell'Anvur, l'agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Uno scontro che non riesce a trovare una soluzione e che rischia di compromettere la partita del centrodestra alle Regionali. La via d'uscita sembra ancora lontana: il coniglio dal cilindro potrebbe essere rappresentato da un accordo complessivo che coinvolga anche altre regioni in palio, come la Campania. Al momento, però, la carta del centrodestra per la Puglia è ancora decisamente coperta.