Fitto candidato alle Regionali 2020 per il centrodestra, Emiliano: "Sono tornati a 20 anni fa, da allora non è cambiato nulla"

"Sarà una bella sfida, anche se per il centrodestra significa un ritorno a 20 anni fa". Michele Emiliano commenta così a caldo la decisione del centrodestra di scegliere Raffaele Fitto come candidato delle Regionali 2020. In un'intervista rilasciata poco prima della visita al teatro Piccinni con il ministro Dario Franceschini, il governatore pugliese uscente ha sottolineato che la mancata scelta di un volto nuovo per le elezioni del presidente della Regione Puglia, "significa che da allora non è cambiato nulla". "È il migliore dei loro - aggiunge - speriamo che i pugliesi se lo ricordano". Se sarà Michele Emiliano il suo sfidante lo scopriremo il 12 gennaio, quando le primarie decreteranno il candidato del centrosinistra alle elezioni tra i quattro sfidanti.