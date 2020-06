Si scalda la campagna elettorale per le Regionali e le Amministrative, venerdì a Bari arriva Matteo Salvini

Si accende la campagna elettorale per le Regionali 2020 in Puglia. Dopo l'arrivo di Giorgia Meloni, oggi, per una conferenza stampa con il candidato presidente Raffaele Fitto, da domani sarà la volta del leader della Lega, Matteo Salvini, impegnato in una 2 giorni pugliese che comincerà dalla sera prima.

L'esponente del Carroccio, infatti, sarà presente alle 19.15 ad Andria, per la presentazione del candidato sindaco. Venerdì intensa mattinata pugliese: alle 8.45 sarà a Corato per una visita al centro anziani con il locale candidato primo cittadino. Alle 11 conferenza stampa all'Hotel Palace di Bari e, infine, incontro politico alle 15 a Foggia.