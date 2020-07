Doppia preferenza di genere per il Consiglio regionale: c'è il sì della Commissione, la palla passa all'aula

E' stato approvato a maggioranza, in VII Commissione regionale, il disegno di legge di modifica alla legge regionale elettorale in vigore aggiungendo la doppia preferenza di genere. Il provvedimento, per l'approvazione definitiva, dovrà adesso passare in aula. Un percorso lunghissimo che4 ha visto la Commissione, presieduta da Erio Congedo (Fdi), esaminare per 11 volte i testi presentati prima dal consigliere Ernesto Abaterusso nell’estate del 2015 e successivamente, nel giugno del 2018, uno dalla consigliera Anita Maurodinoia e l’altro da Cosimo Borraccino. Con l’aggiunta di altri due testi, uno presentato il 6 luglio dal Gruppo del M5S e l’altro, qualche giorno dopo, deliberato dal governo regionale, si è giunti alla valutazione dell’opportunità di convergere su un unico testo.

Il sì è arrivato da tutti i consiglieri tranne Nino Marmo (Fi) e l'astensione del presidente. In aula saranno valutate modifiche sull'introduzione del doppio rigo nell'apposito spazio riservato all'indicazione delle preferenze sulla scheda e, quella depositata già oggi dalla consigliera Grazia Di Bari (M5S), per a non ammissibilità della lista qualora non rispetti la rappresentanza di entrambi i sessi nella misura del 60 per cento, rispetto alla già prevista sanzione da pagare in fase di costituzione dei Gruppi consiliari. Respindo l'emendamento di De Leonardis sull’ineligibilità a consigliere regionale degli amministratori delle aziende collegate o controllate dalla Regione o dei consulenti a qualsiasi titolo nominati dal presidente della Giunta regionale.