Laricchia all'attacco della Lega: "In Puglia non esiste. E' un assembramento di ex forzisti"

"Per me la Lega in Puglia non esiste. Parlo del partito. Per me è un 'assembramento', per usare una parola di moda, di ex forzisti o di altre compagini del centrodestra": ad affermarlo è Antonella Laricchia, consigliera regionale del M5S e candidata pentastellata alla Presidenza della Regione Puglia in vista delle elezioni 2020.

Laricchia, intervistata da La Repubblica - Bari, ha sottolineato in negativo la situazione del centrodestra dopo la proposta della Lega di candidare il deputato barese Nuccio Altieri a governatore, scatenando un pesante dibattito interno al Carroccio, stoppato (momentaneamente) da Matteo Salvini in persona. Sull'ipotesi di una strategia-assist a Emiliano da parte del centrodestra con la candidatura di Altieri in contrapposizione a quella di Fitto, Laricchia si esprime così: "Non mi stupirebbe un eventuale accordo. Conosciamo i metodi di Emiliano. Ha la tendenza a cercare agganci tra gli avversari". Infine, sulla questione voto a settembre, la candidata presidente afferma che "la campagna elettorale ad agosto potrebbe essere molto particolare, bisognerà fare dei comizi digitali. Noi siamo pronti. Alle elezioni saremo come sempre un'incognita".