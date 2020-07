Renzi ribadisce il no a Emiliano per le Regionali: "Non lo voteremo, se vince perde la Puglia"

“Se vince Emiliano perde la Puglia. Non voteremo mai Emiliano: sarebbe come se mi portassero al governo Di Battista, che ha definito Obama un golpista. Già governiamo con i 5 stelle….”. Ad affermarlo è l'ex premier e attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della presentazione del suo libro 'La mossa del cavallo' a Marina di Grosseto, in Toscana.

Una nuova stoccata, dunque,da parte di Renzi all'attuale governatore in carica e candidato per la riconferma con il centrosinistra, non appoggiato però da Italia Viva che ha schierato Ivan Scalfarotto nella contesa di settembre.