La coalizione di centrosinistra per Emiliano si allarga con la 15esima lista: c'è il sì del Partito Pensiero e Azione

La coalizione di Michele Emiliano per le Regionali di Puglia 2020 si arricchisce di un 15esimo membro: il governatore uscente ha infatti incassato l'appoggio del Ppa (Partito Pensiero e Azione del Popolo Partite Iva),

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il movimento parteciperà con una propria lista alle elezioni regionali della Puglia in programma a fine settembre: "Abbiamo deciso di supportare elettoralmente e programmaticamente il presidente uscente - spiega il Ppa - , Michele Emiliano, e la sua coalizione. Il nostro partito agisce nella consapevolezza che la politica necessiti di uomini in grado di rendere credibili e forti le istituzioni, regionali e non solo. Sempre al servizio dei cittadini".