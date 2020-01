Emiliano attacca la Lega verso le Regionali 2020: "Io per la Puglia contro i nemici del Nord"

"Io sono il candidato della Puglia contro il nemico del Nord". A dichiararlo è il governatore pugliese Michele Emiliano che, a margine dela conferenza stampa di presentazione del dossier "La Puglia e la lotta ai tumori: il punto di vista di pazienti e cittadini" svolta da Ipsos su iniziativa "Donna Salute onlus" ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle prossime Elezioni Regionali di primavera, attaccando la Lega

"C’è qualcuno - ha affermato - che senza aver mai fatto nulla per questa terra, pretende ora di prendersela, anzi di riprendersela. Riprendersela come? Ci avete tolto soldi, personale, ci avete trattato come schifezze, riempito di insulti: questo è il nord della politica italiana, ora vogliono riprendersi cosa? La Regione che abbiamo aggiustato meglio di qualunque altra? La Regione locomotiva del Sud? Volete riprendervela per fare una colonia, per piazzare qui quelli che vi sono avanzati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto? Io non credo che neanche l’uomo più di destra della Puglia possa accettare una prospettiva del genere. Questa è la battaglia, chiunque ci sta è benvenuto nella nostra coalizione" ha concluso il candidato del centrosinistra alla riconferma in Regione.