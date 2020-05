La Lega rompe gli indugi e propone Nuccio Altieri per le Regionali Puglia 2020: "Il nome giusto per il centrodestra"

La Lega propone Nuccio Altieri come nome unitario del centrodestra per la Presidenza della Regione Puglia, in vista delle Elezioni Regionali 2020: è quanto afferma in una nota il Carroccio, rappresentato dal coordinatore regionale Luigi D'Eramo. Altieri, 44 anni, originario di Conversano, attuale deputato della Lega, è anche presidente della società Invimit, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e attiva negli investimenti immobiliari statali. In passato, nelle fila di Forza Italia e nei Conservatori e Riformisti di Raffaele Fitto, ha ricoperto le cariche di consigliere e vicepresidente della Provincia di Bari.

Il passo in avanti della Lega segna la riapertura delle trattative per il ruolo di leader del centrodestra alle Regionali, finite sottotraccia per l'emergenza covid, senza al momento, un orizzonte chiaro su quando si voterà, se a luglio o dopo l'estate. Resta da capire come sarà accolta la scelta di Altieri dagli partner di centrodestra, in particolare da Fratelli d'Italia, che avevano già avanzato proprio la candidatura di Raffaele Fitto, e da Forza Italia che potrebbe anche non gradire un ex esponente di spicco del partito di Berlusconi in Puglia, passato nelle file prima fittiane e poi leghiste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Lega Puglia per Salvini premier - spiega Luigi D'Eramo - ha un progetto politico di rinnovamento e concretezza, per offrire alla Puglia una visione di sviluppo economico e sociale fondato su una deregolamentazione reale, sostegni economici reali al sistema produttivo per incentivare l’occupazione e una sanità efficiente, moderna e capillare sul territorio. Il centrodestra è maggioranza nell’elettorato Pugliese e come primo partito della coalizione, sentiamo la responsabilità di offrire idee e interpreti di questa nuova pagina politica. L’esecutivo regionale della Lega Puglia in maniera compatta, durante una riunione svoltasi alla presenza del vicesegretario federale Andrea Crippa, ha individuato in Nuccio Altieri il miglior candidato per interpretare questo nuovo progetto, sia per le sue esperienze di amministratore locale prima, come consigliere e poi vicepresidente della Provincia di Bari, ma anche per le competenze nazionali maturate come parlamentare e oggi manager di una importante società partecipata di Stato di prima fascia. Il modello amministrativo della Lega - per D'Eramo - può essere per la Puglia la locomotiva di un nuovo sviluppo per la nostra regione e per questo, offriamo alla coalizione - con spirito costruttivo - la nostra proposta per cambiare, vincere e governare una nuova Puglia, con un centrodestra unito e la cui unità oggi deve essere un valore imprescindibile".