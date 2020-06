Altieri fa un passo indietro dopo l'intesa nel centrodestra per le Regionali di Puglia: "In bocca al lupo a Raffaele Fitto"

"Ho fatto le congratulazioni e in bocca al lupo a Raffaele Fitto per la grande sfida che lo attende e che ci attende. Dopo 15 anni il centrodestra in Puglia sarà forte, unito e vincente e questo lo si deve in modo particolare alla Lega e a Matteo Salvini". A parlare è l'onorevole Nuccio Altieri, fino a ieri candidato leghista e proposta unitaria per il centrodestra in vista delle Regionali di Puglia 2020. L'esponente barese, dunque, fa un passo indietro dopo l'accordo (finalmente) raggiunto all'interno del centrodestra, dai leader Berlusconi, Meloni e Salvini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ora siamo pronti - dice Altieri - a rendere la Puglia una regione nuova, dove sia facile fare impresa, vivere e lavorare. Una Puglia a zero burocrazia e all’avanguardia nell’attrarre investimenti in un territorio bellissimo che merita di vivere di lavoro e non suddito dei sussidi dei potenti di turno. Daremo alla Puglia e ai pugliesi concretezza, libertà e dignità: questa è la nostra promessa" conclude il parlamentare.