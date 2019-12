Il Pd pugliese si prepara all'appuntamento delle primarie: "Mobilitazione perché siano largamente partecipate"

La data c'è (quella del 12 gennaio), gli sfidanti anche (Fabiano Amati, Michele Emiliano, Elena Gentile e Leonardo Palmisano): il centrosinistra è ormai pronto alle primarie che decreteranno il candidato della coalizione per le Regionali 2020.

In mattinata, la segreteria regionale del PD si è riunita stamattina presso la sede di via Re David. Tra gli argomenti affrontati, come riferisce in una nota il segretario regionale Marco Lacarra, "l’analisi della situazione politica a pochi mesi dal voto per il rinnovo del Consiglio Regionale". "Serve l’impegno di tutti - sottolinea Lacarra - affinché questo ultimo scorcio di legislatura ci consenta di realizzare la più parte degli impegni programmatici assunti con l’elettorato pugliese". "Urge inoltre - rimarca il segretario pugliese - una vera mobilitazione per fare in modo che le primarie del 12 gennaio siano largamente partecipate e segnino l’avvio della campagna elettorale che dovrà condurre il centrosinistra alla riconquista del governo regionale".

Nella nota, infine, anche un riferimento "alle notizie di stampa circolate nelle scorse settimane a proposito della vertenza che coinvolge i dipendenti del Partito regionale", in merito alle quale Lacarra precisa che "ad oggi non è stato assunto nessun provvedimento disciplinare nei confronti di alcuno dei componenti il Gruppo alla Regione e che la vicenda sarà oggetto di trattazione nella riunione della Direzione che si terrà il 17 gennaio p.v.".