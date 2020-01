Primarie del centrosinistra, Emiliano è il candidato presidente: vince con oltre il 70%. Affluenza a quota 80mila

Michele Emiliano è nuovamente il candidato presidente del centrosinistra per le Regionali 2020. Il governatore uscente, dato ampiamente per favorito, stacca nettamente gli altri tre sfidanti (Elena Gentile, Michele Emiliano, Fabiano Amati), raggiungendo una percentuale di consensi che, secondo primi dati, sarebbe oltre al 70%. Un risultato senza sorprese, dunque: il governatore uscente, dato ampiamente per favorito, si sarebbe imposto praticamente in tutte le province pugliesi.

Affluenza a quota 80mila

Per quanto riguarda invece l'affluenza, in tutta la regione si sarebbe attestata a quota 80mila, sostanzialmente non distante dai partecipanti che lo scorso anno parteciparono alla consultazione che ha incoronato Zingaretti segretario Dem. Il dato, però, appare distante dalle primarie del 2014, quando a votare furono in 134 mila.

Leo Palmisano: "Felice del risultato"

"Io sono felicissimo. Siamo secondi a Bari, primi a Ginosa, secondi in molti paesi del foggiano, del basso Salento e del tarantino. Era un risultato insperato e sono contento perché siamo riusciti a tradurre un dissenso evidente non rispetto alle primarie ma rispetto a quello che e' accaduto nel centrosinistra pugliese una forma di consenso che adesso dobbiamo moltiplicare per il dopo. Io sono contento perche' non sono state primarie facili, sono state primarie di ascolto e di proposta e risposta". È il commento - affidato alla agenzia Dire - di Leonardo Palmisano, uno dei quattro candidati alle primarie del centrosinistra, vinte dal governatore uscente Leo Palmisano.