Otto seggi per le Primarie del centrosinistra a Bari: dove si vota

Saranno 8 i seggi a Bari dove domenica 12 gennaio si potrà votare per le Primarie del centrosinistra che designeranno il candidato governatore pugliese alle Regionali 2020.

I seggi saranno collocati nei circoli Pd di via Salvemini a San Pasquale e via Zara a Madonnella, all'hirel Rondò di corso Alcide De Gasperi (Carrassi), all'hotel La Baia di Palese e al Majestic di via Gentile a Japigia, all'Officina degli Esordi di via Crispi (Libertà), all'Acli di viale Lazio (San Paolo) e in un locale di corso Vittorio Emanuele 46 a Carbonara.

In corsa governatore uscente, Michele Emliano, il consigliere regionale Fabiano Amati, l'ex europarlamentare Elena Gentile e il sociologo Leo Palmisano.

Si potrà votare dalle 8 alle 20 presentandosi al seggio cob un documento d'identità valido e versando un contributo di almeno un euro. Per i non residenti, bisognerà registrarsi sul sito dedicato entro le 12 di domani 6 gennaio. Si potrà votare se si è cittadini italiani e iscritti belle liste elettorali.