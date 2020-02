Regionali 2020 Puglia, per Fdi "Fitto candidato non si discute". Italia Viva, spunta l'ipotesi Bellanova

Proseguono le ipotesi e i confronti-scontri nel centrodestra e nel centrosinistra per definire il quadre delle candidature alle Regionali di Puglia 2020. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, stamane, intervistata da Sky Tg 24, ha ribadito il nome di Raffaele Fitto per il centrodestra, malgrado le resistenze della Lega che vorrebbe un suo nome: "Non credo che - dice Meloni - la candidatura di Fitto verrà messa in discussione: i patti si mantengono.Con Fdi abbiamo dato ampia prova di come rispettiamo i patti. Come io sono stata sempre estremamente precisa sulla parola data mi aspetto che lo siano altrettanto anche gli altri. E non credo che ci saranno problemi. In ogni caso, ad oggi la Lega governa 19 milioni di cittadini - rimarca Meloni - 7,5 ne governa Fi e Fdi ne governa solo 1,3 milioni: mi pare che ci sia una sottorappresentazione di Fdi ed è giusto che possiamo esprimere i nostri candidati. Quella di Fitto è una candidatura di estrema autorevolezza: è il copresidente dei conservatori europei".

Centrosinistra, ipotesi Bellanova contro Emiliano?

Nel centrosinistra la situazione non è tranquilla. Italia Viva, dopo aver espresso il proprio no al governatore Michele Emiliano, candidato ufficiale dopo la vittoria nelle Primarie di gennaio, potre decidere di schierare uno degli esponenti più importanti del partito fondato da Matteo Renzi: Teresa Bellanova, attuale ministro dellòe Politiche Agricole e presidente di Iv, sarebbe il nome su cui puntare per mettere di fatto in difficoltà l'attuale presidente della Giunta regionale. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Al momento, però, si attendono conferme da ambienti renziani.