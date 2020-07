Il 'viaggio' di Fitto dal Salento a Locorondo nelle campagne devastate dalla Xylella: "La Regione spieghi questo disastro"

Il candidato presidente del centrodestra alle prossime Regionali di Puglia 2020, Raffaele Fitto, ha effettuato un 'sopralluogo' da Gallipoli a Cisternino per verificare le condizioni delle campagne di ulivi devastati dalla Xylella. Un viaggio di 150 km per testimoniare “la devastazione che ha messo in ginocchio un intero territorio e l’agricoltura pugliese”, terminato in provincia di Bari dove vi sono 28 piante infette

“Milioni di piante distrutte – ha detto Fitto - un paesaggio devastato per sempre per incapacità e irresponsabilità della Regione che ha un presidente che all’inizio della legislatura ha prima messo al bando i professori, negando la Xylella, dopo ha disatteso le indicazioni che arrivavano anche da Bruxelles, per cui l’Italia ha avuto una procedura di infrazione, e poi ha dichiarato, qualche giorno fa, che la Xylella è ferma da quattro anni, ovvero da quando è presidente della Regione. Il tutto mentre la Puglia perde risorse europee per bandi PSR scritti male”.

“Sono qui per partire per un giro elettorale – ha concluso - che spieghi ciò che è accaduto in questi anni, segnalare le responsabilità e dare soluzione. Due anni fa, insieme al collega del Pd, Paolo De Castro, ne avevamo proposta una che Emiliano ha lasciato nel cassetto. Non voglio solo dare sfogo rabbioso a tutti gli agricoltori e pugliesi incazzati, ma incanalare tutto questo e ragionare tutti insieme per dare una nuova speranza alla Puglia”.